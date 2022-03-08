BEBEK BEZİ PAKETİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika

SAKARYA'da, polisin, M.M. ve eşi F.M.?nain üzerinde ve eşyalarında yaptığı aramada bebek bezi paketinin içerisine konulan 406 gram metamfetamin ve 407 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında M.M. ve eşi F.M.?yi takibe aldı. Polis ekiplerinin, çiftin üzerinde ve eşyalarında yaptığı aramada bebek bezi paketinde çorapların içerisine konulan 406 gram metamfetamin ve 407 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Çift gözaltına alındı. Çift, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.M. tutuklanırken, F.M. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.