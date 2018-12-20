Son Dakika Haberleri: Bebek Bezi Satışı Yüzde 32 Arttı

Bebek Bezi Satışı Yüzde 32 Arttı

2 saat önce

Yıl sonu satış verilerini inceleyen n11.com, Anne&Bebek kategorisinde en çok satış yapılan ürünleri ve satışlardaki artış oranlarını açıkladı.

Bebek Bezi Satışı Yüzde 32 Arttı, System.String[]
Yıl sonu satış verilerini inceleyen n11.com, Anne& Bebek kategorisinde en çok satış yapılan ürünleri ve satışlardaki artış oranlarını açıkladı. Buna göre, ebeveynler 2018 boyunca bebek bezi ihtiyaçlarını karşılarken online alışverişi tercih etti. 2018 yılında bebek bezi satışları bir önceki yıla göre yüzde 32 artış gösterdi.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında n11.com'da en çok bebek bezi alışverişi babalar tarafından gerçekleştirildi. Annelerden 2 kat daha fazla bebek bezi alışverişi yapan babalar bebek bezlerinde online alışverişi tercih etti.

n11.com verilerine göre bebek bezi alışverişi yapan erkeklerin daha çok 30-40 yaş aralığında olduğu tespit edildi. 2018 yılında bebek bezi satışları en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli gibi büyük illerde gerçekleşirken bu illeri Antalya, Konya, Adana, Gaziantep, Hatay ve Tekirdağ izledi.

2018 yılında en çok bebek bezi satışı havaların soğumaya başladığı eylül ve kasım aylarında gerçekleşti.

Buna göre, kış kapıyı çalmadan hemen önce bebek bezlerini online platformlardan tık hızıyla almayı tercih eden ebeveynler n11.com'a geldi. n11.com'da Anne&Bebek kategorisinde bebek bezinden sonra en çok satılan ürün bebek bakım ürünleri ve bebek odası dekorasyon ürünleri oldu.

n11.com'un Anne&Bebek kategorisinde elde ettiği yıl sonu verileri anne ve babaların evde olmadıkları zamanlarda da bebeklerini görmek istediklerini ortaya koydu.

Tedbiri ve güvenliği elden bırakmayan ve bebeklerine her daim yakın olmak isteyen ebeveynler kamera ve bebek telsizlerini kullanmayı tercih etti. n11.com'da Anne&Bebek kategorisinde en çok satan ürünlerden olan bebek telsiz ve kameralarının satışı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 44 artış gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:14 Kaynak: AA

Anne, Bebek, Ekonomi
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