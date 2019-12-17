Bebek bezi ve ısıtıcının içinden kaçak sigara çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bebek bezi ve ısıtıcının içinden kaçak sigara çıktı - Son Dakika

Bebek bezi ve ısıtıcının içinden kaçak sigara çıktı

6 saat önce

Siirt'te düzenlenen operasyonlarda bebek bezi ve ısıtıcıların arasına gizlenmiş vaziyette 829 paket kaçak sigara ve 44 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Bebek bezi ve ısıtıcının içinden kaçak sigara çıktı, System.String[]

Siirt'te düzenlenen operasyonlarda bebek bezi ve ısıtıcıların arasına gizlenmiş vaziyette 829 paket kaçak sigara ve 44 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kilit-1 uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada gümrük kaçağı 44 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Farklı bir tarihte aynı uygulama noktasında bir yolcu minibüsünde yapılan aramada ise 829 paket kaçak sigara ele geçirildi" denildi.


Ele geçirilen kaçak sigaraların bebek bezleri ve ısıtıcıların arasında olması dikkat çekti. - SİİRT

Emniyet Müdürlüğü, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:37 Kaynak: İHA
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