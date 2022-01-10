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Bebek bezinden 1 kilogram uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Bebek bezinden 1 kilogram uyuşturucu çıktı

10.01.2022 17:09
Bebek bezinden 1 kilogram uyuşturucu çıktı

Denizli'ye otobüs ile uyuşturucu madde getiren kadın, ticareti yapacağı sırada suçüstü yakalandı.

Denizli'ye otobüs ile uyuşturucu madde getiren kadın, ticareti yapacağı sırada suçüstü yakalandı. Kadının çantasından bebek bezi içerisine zulalanmış halde 1 kilogram metamfetamin maddesi ve 37 adet uyuşturucu hap ele geçildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir kadının otobüs ile uyuşturucu madde getirip satacağına dair bilgi aldı. Harekete geçen ekiplerin takip ettiği kadın Denizli otogarında otobüsten inerek alışverişi yapacağı kişinin yanına gitti. Tam o esnada polis ekipleri operasyonu gerçekleştirerek şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde ekipler tarafından arama gerçekleştirildi. Kadın şüphelinin çantasında arama yapan ekipleri, bebek bezi içerisinde zulalanmış halde 1 kilogram metamfetamin maddesi ve 37 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gördüğü manzara karşısında ekipler hayrete düşerken, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. - DENİZLİ

Bebek bezinden 1 kilogram uyuşturucu çıktı
Bebek bezinden 1 kilogram uyuşturucu çıktı
Bebek bezinden 1 kilogram uyuşturucu çıktı
Bebek bezinden 1 kilogram uyuşturucu çıktı
Bebek bezinden 1 kilogram uyuşturucu çıktı

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Metamfetamin, Uyuşturucu, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bebek bezinden 1 kilogram uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bebek bezinden 1 kilogram uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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