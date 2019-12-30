Bebek bezinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Bebek bezinden uyuşturucu çıktı

6 saat önce

Bursa'da bir eve düzenlenen operasyonda, bebek bezlerine sarılı 1 kilogram metamfetamin, 250 gram skunk ve 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bebek bezinden uyuşturucu çıktı, System.String[]

Bursa'da bir eve düzenlenen operasyonda, bebek bezlerine sarılı 1 kilogram metamfetamin, 250 gram skunk ve 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi'nde N.E., K.E. ve İ.K.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine bir ikamete baskın yaptı. Narkotik köpeği Kan'ın da katıldığı operasyonda çocuk bezine sarılı vaziyette kullanıma hazır 1 kilogram metamfetamin, 250 gram skunk, 700 adet uyuşturucu hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Baskın sırasında ikamette bulunan N.E., K.E. ve İ.K. gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - BURSA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:55 Kaynak: İHA
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