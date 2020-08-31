Bebek bezinden uyuşturucu çıktı

GAZİANTEP'te polisin, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, annesinin uyutmaya çalıştığı bebeğin bebek bezinde metamfetamin bulundu.

GAZİANTEP'te polisin, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, annesinin uyutmaya çalıştığı bebeğin bebek bezinde metamfetamin bulundu. Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu ticareti yapıldığı saptanan Malazgirt Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde arama yapıldığı sırada, annesinin uyutmaya çalıştığı bebek ağlamaya başladı. Durumdan şüphelenen polisler, bebeğin bebek bezini kontrol ettiğinde satışa hazır metamfetamin buldu. Evde ayrıca, 2 kilo 100 gram metamfetamin, 79 gram esrar, 21 gram eroin, 8,4 gram sentetik kannabinoid, 18 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 8 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı.



Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 10:17 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Bebek bezinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Son Dakika

Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Giresun'da vatandaşlarla buluştu

Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı

Öfkeden ne yapacağını şaşırdı! İşten çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını kolonya ile ateşe verdi

Son Dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Papa Francis'in Doğu Akdeniz çağrısına destek

Kadınların tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 2 yaralı, 8 gözaltı

İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı

Konvoy yasağına rağmen şehir turunda havaya ateş açıldı, 5 yaşındaki çocuk yaralandı

İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı

Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi

Son Dakika: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü ile eşleşti

Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi

İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor?

Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti

Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı