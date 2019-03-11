Bebek Bezinden Uyuşturucu Hap Çıktı
9 dakika önce
BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sındırgı ilçesinde otomobilde yaptıkları aramada, bebek bezi içine saklanmış çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi.
BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sındırgı
ilçesinde otomobilde yaptıkları aramada, bebek bezi içine saklanmış çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi. Balıkesir
merkezden Sındırgı ilçesine uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit ettikleri 35 plakalı otomobili Çelebiler Mahallesi'nde durdurdu. V.K., A.K., R.Ç. ve S.N.Ç. adlı şüpheliler ile 3 beraberlerinde bulunan çocuğu otomobilden indiren ekipler, yaptıkları aramada bebek bezi içerisine gizlenmiş 110 uyuşturucu hap buldu.
Aramada şüpheli V.K.'nın üzerinden de 28 adet uyuşturucu hap çıktı. V.K., A.K., R.Ç. ve S.N.Ç. gözaltına alınırken, 3 çocuk Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. - Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:23 Kaynak: DHA
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