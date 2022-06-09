Bebek çantasında 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Bebek çantasında 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

09.06.2022 12:51

Kayseri'de yolcu otobüsündeki bebek çantasında 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de yolcu otobüsündeki bebek çantasında 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine yolcu otobüsü ile bu araca eşlik eden otomobili kontrol noktasında durdurdu.

Otobüste bulunan bebek çantasında bebek bezlerinin altına gizlenmiş 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ile 7 hap ele geçirildi.

Otobüsteki 2 yolcu ile otomobildeki 3 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bebek çantasında 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Bebek çantasında 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Bebek çantasında 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bebek çantasında 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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