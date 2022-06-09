İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine yolcu otobüsü ile bu araca eşlik eden otomobili kontrol noktasında durdurdu.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bebek çantasında 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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