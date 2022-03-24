Bebek çantasından 7 kilo eroin çıktı - Son Dakika

İstanbul'dan Ankara'ya şehirler arası otobüsle seyahat eden 24 yaşındaki kadının 8 aylık kızının bebek çantasında 7 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündüz operasyonları yapılması talimatı üzerine Ankara'nın Altındağ ilçesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Altındağ ilçesinde daha önce belirlenen 6 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, operasyonlar kapsamında emniyet güçleri bir kadının İstanbul'dan Ankara'ya piyasaya sürmek üzere uyuşturucu getireceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Kadının bindiği otobüs takibe alınarak, İstanbul yolu Göksu uygulama noktasında durduruldu. Yapılan aramada kadının kucağındaki 8 aylık bebeğin çantasının içerisinde kalıp halinde 7 kilo 150 gram eroin ele geçirildi. - ANKARA