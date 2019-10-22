Son Dakika Haberleri: Bebek çantasından uyuşturucu çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Bebek çantasından uyuşturucu çıktı

Bebek çantasından uyuşturucu çıktı

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarmanın arama yaptığı yolcu otobüsünde 20 günlük bebeğiyle yolculuk yapan bir kadının yanındaki bebek çantasından, 1 kilo 385 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bebek çantasından uyuşturucu çıktı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarmanın arama yaptığı yolcu otobüsünde 20 günlük bebeğiyle yolculuk yapan bir kadının yanındaki bebek çantasından, 1 kilo 385 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Alınan bilgiye göre; Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Timi ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan yol kontrollerinde, bir yolcu otobüsünü Ankara-İzmir E96 karayolu Derbent Mahallesi mevkisinde durdurdu. Otobüste narkotik köpeği 'Vicdan' ile yapılan aramada 20 günlük bebeği olan bir kadın yolcunun bebek çantasından 1 kilo 385 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen kadın yolcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.


Öte yandan jandarma ekipleri tarafından ele geçilen 1 kilo 385 gram metamfetaminin piyasa değerinin ise yaklaşık 600 bin lira olduğu öğrenildi. - MANİSA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yola fırlayan küçük kız servis arabasının altında can verdi: Kahreden anlar güvenlik kamerasında
Fren yerine gaza basan sürücü, pazar yerini savaş alanına çevirdi: 8 yaralı Olay yerindeki manzara, ekipleri şaşkına uğrattı: Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı Tartıştığı üvey kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü! Yakınları sinir krizi geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 12:21:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bebek çantasından uyuşturucu çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]