Son Dakika Haberleri: Bebek Cilt Sorunları - Pişik - Bez Seçimi - Konak - Banyo - Atopik Cilt

Bebek Cilt Sorunları - Pişik - Bez Seçimi - Konak - Banyo - Atopik Cilt

15 dakika önce

Dermatolog Prof. Hasbi Aydemir kanalıma konuk oldu ve kendisine en çok merak ettiğim cilt problemlerini sordum. Prima markası ile yüz yüze tanışmadan evvel hiç araştırmadan en tercih edilen bez olduğu ve ablamın tavsiyesi olduğu için Prima kullanmaya başlamıştım.

Dermatolog Prof. Hasbi Aydemir kanalıma konuk oldu ve kendisine en çok merak ettiğim cilt problemlerini sordum. Prima markası ile yüz yüze tanışmadan evvel hiç araştırmadan en tercih edilen bez olduğu ve ablamın tavsiyesi olduğu için Prima kullanmaya başlamıştım. Bu videodan sonra da doğru tercih yaptığımı anladım. Son derece dürüst bir ekleme yapmak istiyorum. Beni tanıyanlar samimiyetimi bilir. Dilediğiniz kadar koruyun, arada mutlaka 4-5 ayda bir pişik olur diye duydum. 7 ayımız dolmak üzere ve Venüs bir kez bile pişik olmadı. Gerçekten başka bez kullanmam. Bunu da reklam için paylaştığımı düşünen olursa diye yazmak istedim. Zaten çok memnun olduğum bir marka olan Prima'ya bu videoda sponsor oldukları için çok teşekkür ederim.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:37 Kaynak: Youtube

Hasbi Aydemir, Genel
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