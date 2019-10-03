Son Dakika Haberleri: Bebek cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi
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Bebek cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi

41 dakika önce

Bebek cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildiKIRKLARELİ - Kırklareli'inde iddiaya göre bir kız çocuğunun istismar edilmesi sonucu dünyaya gelen ardından da mezarlığa gömüldüğü kaydedilen bebek cinayeti ile ilgili olarak gözaltına alınan toplam 7 şüpheli adli mercilere sevk edildi.

Bebek cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi, System.String[]

Bebek cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi

KIRKLARELİ - Kırklareli'inde iddiaya göre bir kız çocuğunun istismar edilmesi sonucu dünyaya gelen ardından da mezarlığa gömüldüğü kaydedilen bebek cinayeti ile ilgili olarak gözaltına alınan toplam 7 şüpheli adli mercilere sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre Kırklareli Mezarlığında bulunan bebek cesedinin ardından harekete geçen polis ekipleri doğumu 14 yaşındaki bir çocuğun gerçekleştirdiğini tespit etti. Önce öldürülen bebeği doğuran S.B. ile annesi A.D.'yi gözaltına alan polis 14 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği öne sürülen A.C.(18), babası E.C.annesi K.C.(43), kız çocuğunun babaannesi G.D.ve teyzesi S.Ö.ve 14 yaşında doğum yapan kız çocuğunun akrabası S.B.'yi de gözaltına aldı.

Doğum yapan kızın annesi A.D. ifadesinde kızının evde doğum yaptığını ardından dünyaya gelen bebeği kızı ve kızına cinsel istismarda bulunan A.C. ile birlikte mezarlıktaki bir mezara gömdüklerini itiraf etmişti. Bu itirafın ardından soruşturmayı derinleştiren polis diğer şüphelileri de gözaltına alarak ifadelerine başvurmuştu.

Olayın ardından bebek cesedi incelenmek üzere adli tıp kurumu morguna sevk edilirken şüpheliler de emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adli mercilere sevk edildiler.

Kırklareli, Bebek, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:47 Kaynak: İHA
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