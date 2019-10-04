Son Dakika Haberleri: Bebek dostu ödülleri sahiplerini buldu
Son Dakika Güncel Haber

Bebek dostu ödülleri sahiplerini buldu

4 saat önce

1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında Çorlu Devlet Hastanesinde düzenlenen törende bebek dostu kurumlara ödülleri verildi.

Bebek dostu ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında Çorlu Devlet Hastanesinde düzenlenen törende bebek dostu kurumlara ödülleri verildi.


2014 yılından bu yana Altın Bebek Dostu il unvanına sahip Tekirdağ'da hizmet veren tüm kamu hastaneleri ile birçok özel hastanenin bebek dostu unvanı alması nedeniyle Çorlu Devlet Hastanesi Konferans Salonunda ödül töreni gerçekleştirildi.


Tekirdağ il genelindeki üç kamu hastanesi ile üç özel hastane ile bir özel kuruma bebek dostu kurum unvanının verilmesi nedeniyle düzenlenen ödül törenine Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar, Tekirdağ Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serhat Göçer, Kapaklı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Levent Alper, Saray Devlet Hastanesi, Çerkezköy Devlet Hastanesi Yönetimi, Malkara Devlet Hastanesi, Çorlu Özel Reyap Hastanesi, Çorlu Özel Vatan Hastanesi ile Çerkezköy Özel Optimed Hastanesi yöneticileri katıldı.


Törende Bebek Dostu, Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakımı, Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş unvanlarının yanı sıra bazı kurum ve kuruluşlara teşekkür belgeleri verildi. - TEKİRDAĞ

Devlet Hastanesi, Çorlu, Bebek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1,5 aydır şantiyesine gelen tilkiyle kurduğu dostluk şaşırtıyor
Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili MHP'li Yalçın'dan açıklama: Gelecek hafta mesaisine başlayacak İBB Sözcüsü Ongun, "Bu haberi TV'lerde göremezsiniz" diyerek Altunizade'nin son durumunu paylaştı Volkswagen'in Manisa'da kuracağı fabrika, kentte gayrimenkul sektörünü hareketlendirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 13:25:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bebek dostu ödülleri sahiplerini buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]