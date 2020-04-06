BEBEK, EMİRGAN VE TARABYA SAHİLLERİ YİNE BOŞ KALDI - Son Dakika

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sahil şeritlerinde spor ve yürüyüş yapılması yasaklanmıştı. Bu yasağa uyulması nedeniyle Bebek, Emirgan ve Tarabya sahilleri bugün de boş kaldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle birlikte geniş çaplı önlemler alınmaya başlanmıştı. Önceden sahillere akın eden İstanbullular, sahil şeritlerinde spor ve yürüyüş yapmanın yasaklanması üzerine bu noktalara gelmeyerek kurallara uyuyorlar. Bu kapsamda normal zamanlarda vatandaşların kalabalık oluşturduğu Bebek, Emirgan ve Tarabya sahilleri haftanın ilk günü yine boş kaldı. Bebek, Emirgan ve Tarabya sahil şeridi, banklar, spor aletleri, parklarda kimsenin olmadı görüldü. Öte yandan, otobüs duraklarının boş kalması nedeniyle otobüsle, duraklara uğramadan yollarına devam ediyorlar. Bir vatandaşın Emirgan sahil şeridinde ellerinde torbalar ile yürümesi ise kameralar yansıdı