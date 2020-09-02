'Bebek fotoğrafı çekerken flaş patlatılmamalı' - Son Dakika

ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erol Yıldırım, bebeklerin fotoğrafları çektirilirken, flaş patlatılmaması gerektiğini belirterek, "Flaş yüksek ışık olduğu için özellikle gözün retina tabakasında, görme alanını etkileme riski vardır. Bebek albümleri için çekilen fotoğraflarda flaşsız fotoğraf makineleri kullanmak daha uygundur" dedi.

Kentte özel bir hastanede görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yıldırım, bebeklerin fotoğrafı çektirilirken, flaş patlatılmaması gerektiğini söyledi. Dr. Yıldırım, doğum sonrası flaş kullanarak çekilen fotoğraflarda, flaşın bebeklerde retina tabakasında görme alanını etkileme riski olduğunu belirterek, "Bizim gözümüz akomodasyon sağlarken, parlak cisimlere baktığımızda, parlak ışıklar geldiği zaman kapatıp, korumaya alırken, bebekler bunu yapamazlar. Yapamadıkları için gözlerine zarar verebilir. Flaş, yüksek ışık olduğu için özellikle retinada, gözün retina tabakasında, görme alanını etkileme riski vardır. Fakat flaşta, tek avantajımız sürenin çok kısa olmasıdır. Saniyeler içerisinde patlaması biraz koruma sağlamaktadır. Bebekler aynı yoğunluktaki ışığa eğer uzun süre maruz kalırsa ciddi zararlar oluşabilir. Fotoğraf çektirirken, flaşsız fotoğraf çekilmesi daha uygundur. Flaş kullanılmamalıdır. Son yıllarda doğum ve doğum sonrası bebeklerin fotoğrafları çekilerek, bir albüm düzenleniyor. Bu albümleri düzenlerken, flaşsız fotoğraf makineleri kullanmaları daha uygundur" dedi.

'5 YAŞINA KADAR FLAŞ PATLATMIYORUM'

Kent merkezinde ikamet eden evli ve 2 çocuk annesi ve bebek fotoğrafçısı Seda Karlıkaya Aydın ise 3 yıl önce oğlu Alptuğ Aydın (3), doğduktan 8 ay sonra bebek albümü yaptırmak için gittiği fotoğrafçıda, oğlunun fotoğraf çekimi sırasında flaş kullanıldığı için vazgeçtiğini söyledi. Daha sonra bir fotoğrafçı stüdyosu açan Aydın, açtığı iş yerine gelen çocukların flaş patlatmadan fotoğraflarını çekiyor. Bebeklerin fotoğraflarının çekilmesi sırasında kesinlikle flaş kullanılmaması gerektiğini söyleyen Aydın, "Lise yıllarından beri fotoğrafçılığa merakım var. Üniversitesini de okudum. Böyle bir şey, ilk evladımı dünyaya getirdikten sonra aklıma geldi. Bir fotoğrafçıya gidip, fotoğraf çektirirken çocuğuma flaş patlatması beni rahatsız etti. 8 aylık bir bebeğe flaş patlatılmamasından yanayım. Ondan sonra flaş patlatmamak gerektiğini düşünerek, işe başladım. Bu şekilde devam ederek oluşan bir sistem oldu. Büyük şehirler, bu tarz iş yerlerine alışkın ama küçük şehirlerde böyle işlere girememişlerdi. Çocuğum 8 aylıktı onunla birlikte başlayarak, onun fotoğraflarını çektim, çevremdeki arkadaşlarımın çocuklarının fotoğraflarını çektim. Annelerimiz de bize destek oldular, devam ediyoruz. 8 aylık bebekte, hatta 1 yaşına kadar ben flaş patlatmıyorum. Hatta 4-5 yaşa kadar, mümkün olduğu kadar, hiç flaş patlatmıyorum. Biz bile flaştan korkan insanlarız. Bebeğin göz yapısı daha narin daha hassas, bu konularda dikkat edilmesi gerekiyor" diye konuştu.