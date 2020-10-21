Bebek gibi bir cilde sahip olmak için 12 tavsiye - Son Dakika

Bebek gibi bir cilde sahip olmak için 12 tavsiye

21.10.2020 09:50
Bebek gibi bir cilde sahip olmak için 12 tavsiye, System.String[]

Cildin yaşlanmasını yavaşlatmak ve pürüzsüz ve parlak bir dokuya sahip olmak için antioksidan etkili yiyeceklere dikkat çeken Diyetisyen Ramle Düzcan, bebek gibi bir cilde sahip olmak için gereken beslenme yöntemlerini sıraladı.

Cildin yaşlanmasını yavaşlatmak ve pürüzsüz ve parlak bir dokuya sahip olmak için antioksidan etkili yiyeceklere dikkat çeken Diyetisyen Ramle Düzcan, bebek gibi bir cilde sahip olmak için gereken beslenme yöntemlerini sıraladı. Düzcan, "Bedenin dış örtüsü olan derinin de işlevlerini yerine getirebilmesi yeterli su tüketimine bağlıdır. Günlük ortalama 2-2,5 litre su tüketimi cildinizin sağlığı, yumuşak, canlı ve ışıltılı görünümü için önemlidir" dedi.

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastaesi'nden Diyetisyen Ramle Düzcan, sağlıklı bir cilde sahip olmak için sadece cilt bakım kremlerinin yeterli olmadığını belirtti. Cildin sağlıklı görünmesi için dış etkenler kadar, cildi besleme şeklinin de önemli olduğunu söyleyen Düzcan, "Doğru beslenme, yeterli miktarda sıvı, protein, A vitamini, C vitamini, B vitamini özellikle Biotin, E vitamini, Selenyum, Çinko gibi vitamin ve mineral alımı da sağlıklı bir cilt için de önem verdiğimiz başlıklardandır" bilgisini verdi.

"E VE C VİTAMİNİNİ BAŞTACI EDİN"

Cildin yaşlanmasını yavaşlatmak ve pürüzsüz ve parlak bir dokuya sahip olmak için antioksidan etkili yiyeceklere dikkat çeken Diyetisyen Ramle Düzcan, renk renk sebze ve meyveden yararlanmak gerektiğini dile getirdi. Düzcan, yaptığı yazılı açıklamada bebek gibi bir cilde sahip olmak için gereken beslenme yöntemlerini şöyle sıraladı;

"Bedenin dış örtüsü olan derinin de işlevlerini yerine getirebilmesi yeterli su tüketimine bağlıdır. Günlük ortalama 2-2,5 litre su tüketimi cildinizin sağlığı, yumuşak, canlı ve ışıltılı görünümü için önemlidir.

Yara ve kırışıklık riskini azaltan, antioksidan etkisi yüksek E vitaminini ceviz, çiğ fındık-badem, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler aracılığıyla vücudunuza alabilirsiniz. Yağlı tohumları kilo verme dönemindeyseniz miktarına dikkat ederek tüketmeniz gerekir.

Anne sütünden sonraki en önemli protein ve biotin kaynağı olan yumurta tüketimini ihmal etmemelisiniz. Herhangi bir sağlık probleminiz yoksa kahvaltınızda yumurtaya yer vermelisiniz.

Yine protein gruplarından olan balık tüketimine haftada 2 kez yer verilmesi, günde 2 ceviz tüketilmesi elzem yağ asitlerinden olan Omega 3 alımını artırmanıza yardımcı olacaktır.

Antioksidan vitaminlerden biri olan A vitaminini sarı, turuncu renkli meyve-sebzelerde ve birçok koyu yeşil yapraklı sebzelerde bulabilirsiniz.

Cilt sağlığının korunmasında rolü olan, cilt yüzeyinin düzgün görünümüne yardımcı C vitaminini, yeşil ve kırmızı biber, maydanoz, turunçgiller ve limonda bulabilirsiniz.

Yine tıbbi açıdan bir probleminiz yoksa antioksidan etkisi yüksek olan, bileşiminde bulunan kateşin, flavonoid gibi maddelerin de olumlu etkisiyle yeşil çayı günde 2 fincan olacak şekilde tüketebilirsiniz.

Miktarlarına dikkat ederek beslenmenizde avokado, hindistan cevizi, zeytin, zeytinyağı, gibi sağlıklı yağlara ve zencefil, zerdeçal gibi cilt dostu baharatlara yer vermelisiniz.

Antioksidan etkisi yüksek olan kırmızı meyvelerin (nar, böğürtlen, ahududu, çilek...) tüketimi cilt sağlığınıza olumlu katkıda bulunacaktır.

Sebze tüketimini ve yemeklerinizin yanındaki salataları eksik etmeyin. Örneğin; birçok vitamini içinde barındıran pancar, A vitamini kaynağı havuç, likopen içeriği yüksek domates, C vitamini açısından yüksek maydanoz, yeşil biber, limon salatalarınız için güzel kaynaklar olacaktır.

Ev yapımı yoğurt, kefir gibi probiyotik etkisi yüksek besinler bağırsak florasına katkıda bulundukları gibi içerdikleri antioksidan bileşiklerle cilt sağlığınız için de önem kazanmaktadır.

Uygun saatlerde, doğru şekilde güneş ışığından faydalanmak da birçok deri hastalıklarına karşı önlem alabileceğiniz D vitamininden faydalanmanızı sağlayacaktır.

SİGARA VE HAZIR PAKET GIDAYA SON

Tüm bunların yanında her zaman basit şekerden, gazlı içeceklerden, yüksek miktarda kafein alımından, yüksek yağ içerikli besinlerden, hazır paket ürünlerden, sigaradan uzak, sağlıklı beslenme benimsenmelidir."


- İstanbul
Bebek gibi bir cilde sahip olmak için 12 tavsiye

Antioksidan, Diyetisyen, Çamlıca, Ceviz, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Bebek gibi bir cilde sahip olmak için 12 tavsiye - Son Dakika

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