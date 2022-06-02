Bebek gibi büyüttüğü kuzusu biran olsun peşinden ayrılmıyor - Son Dakika
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Bebek gibi büyüttüğü kuzusu biran olsun peşinden ayrılmıyor

02.06.2022 10:58

Bebek gibi büyüttüğü kuzusu biran olsun peşinden ayrılmıyor Tokat'ta, bebek gibi bakarak biberonla büyüttüğü kuzusu biran olsun peşinden ayrılmıyor.

Bebek gibi büyüttüğü kuzusu biran olsun peşinden ayrılmıyor

TOKAT - Tokat'ta, bebek gibi bakarak biberonla büyüttüğü kuzusu biran olsun peşinden ayrılmıyor.

Kent merkezide yaşayan 3 çocuk annesi Rabia Arslan, annesiz kalan kuzuya sahip çıktı. Çocuğu gibi kuzuya bakan Arslan, rahatsızlanan hayvanı veteriner hekime götürerek tedavi ettirdi. Bir süre evinde baktığı kuzusu 2 aylık olunca bahçesinde bakmaya başlayan Aslan, sevimli kuzunun ilgi odağı olmasından mutlu. Sokakta peşinden ayrılmayan kuzusunu çocuklarından ayırt etmediğini ifade eden Arslan, "Bir süre kuzuyu evimde besledim. Yanımda yattı, ayrı kalmak istemedi. Çocuğumuz gibi seviyoruz. 3 çocuğum var buda 4.'ncüsü. Biraz büyüyünce bahçemize getirdik" dedi.

"Evin bir bireyi oldu. Peşimizden ayrılmıyor"

Hatice Yiğit ise annesinin göz bebeği kuzunun evin bir bireyi olduğunu ifade ederek, "Bu kuzumuz annesiz kaldı. Biz de sahiplendik. Bir hafta sonra ishali başladı. Evde besliyorduk, bezli idi, yıkanıyordu. Hasta olunca veterinere getirdik. O da çok güzel baktı sağ olsun. Düzenli kontrollerini yapıyoruz. Evin bir bireyi oldu. Peşimizden ayrılmıyor. Acıksa bağırıyor. Şu an 2 aylık. Çok hareketli, çok oyuncu. Şimdi bahçede kalıyor ama bir ay boyunca bizimle birlikte kaldı, yatağımızda yattı" diye konuştu.

Veteriner Hekim Fatih Koç, ise bir hafta 10 günlük iken kuzunun tedavisine başladıklarını ifade ederek, "Çok ishaldi. Durumu sıkıntılıydı. Tedavisini yaptık. Şimdi de kontrole getirmiş ve iç dış parazit ilaçlamasını yaptık. Belli aralıklarla sağlık kontrolünü yapıyoruz" diye konuştu.

Bebek gibi büyüttüğü kuzusu biran olsun peşinden ayrılmıyor
Bebek gibi büyüttüğü kuzusu biran olsun peşinden ayrılmıyor
Bebek gibi büyüttüğü kuzusu biran olsun peşinden ayrılmıyor
Bebek gibi büyüttüğü kuzusu biran olsun peşinden ayrılmıyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tokat, Bebek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bebek gibi büyüttüğü kuzusu biran olsun peşinden ayrılmıyor - Son Dakika


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