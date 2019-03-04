Son Dakika Haberleri: Bebek Gibi Cilt İçin Muz Maskesi !

Bebek Gibi Cilt İçin Muz Maskesi !

2 saat önce

Dermatec Polikliniği Der­ma­to­lo­ji Uz­ma­nı Dr. Ata Ne­jat Er­tek konu ile ilgili bilgiler verdi.

Bebek Gibi Cilt İçin Muz Maskesi !, System.String[]

Çağımızda artık güzellik ve genç görünüm çok değerli...Peki ama siz cilt sağlığı ve güzelliğiniz için doğru adımlar atıyor musunuz acaba ? Unutmayın ki aynaya baktığınızda ışıl ışıl bir cilt görmek istiyorsanız, öncelikle ona değer vermelisiniz !

Su içmek her mevsim cilt sağlığı açısından önemlidir.Nemsizlik cildin düşmanıdır ve cildi kurutur.Cildinizin mevsim değişimlerine karşı dirençli olması için mutlaka su tüketmelisiniz.

Yorgunlukta, uyku geldiğinde ya da gözler kaşındığında onları ovuşturmak herkesin yaptığı bir harekettir. Gözlerinizin etrafındaki deri çok ince olduğundan ileri geri ovmak, çizgilerin oluşmasına sebep olur. Olduğunuzdan yaşlı görünmek istemiyorsanız bu alışkanlığı hayatınızdan çıkarmalısınız.

Muz cilt güzelliği için muhteşem bir besindir.Muzun içerisindeki bazı vitamin ve mineraller cildi güzelleştirir ve parlaklık verir.Özellikle muzun içeriğinde bulunan B vitamini yaşlanmaya karşı etkilidir ve yine muzdaki potasyum kuru cildi nemlendirir.Ezilmiş muzu krema ile karıştırın ve yüzünüze bu karışımı sürün. 30 dakika bekletin. Bu maske yüzünüzü nemlendirecek, besleyecek ve yumuşatacaktır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:20 Kaynak: Bültenler

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