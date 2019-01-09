Bebek Gibi Günlük Makyaj !

Sade ve şık görünen ama perde arkasında aslında makyajın bütün nimetlerinden yararlandığımız bu sinsili makyajı sizlerle de paylaşmak istedim. Hem günlük hem gece makyajı olarak da kullanılabilmesi bonusu üstelik.

Sade ve şık görünen ama perde arkasında aslında makyajın bütün nimetlerinden yararlandığımız bu sinsili makyajı sizlerle de paylaşmak istedim. Hem günlük hem gece makyajı olarak da kullanılabilmesi bonusu üstelik.

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