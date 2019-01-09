Bebek Gibi Günlük Makyaj !
1 saat önce
Sade ve şık görünen ama perde arkasında aslında makyajın bütün nimetlerinden yararlandığımız bu sinsili makyajı sizlerle de paylaşmak istedim. Hem günlük hem gece makyajı olarak da kullanılabilmesi bonusu üstelik.
Sade ve şık görünen ama perde arkasında aslında makyajın bütün nimetlerinden yararlandığımız bu sinsili makyajı sizlerle de paylaşmak istedim. Hem günlük hem gece makyajı olarak da kullanılabilmesi bonusu üstelik.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:20 Kaynak: Youtube
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