Son Dakika Haberleri: Bebek Gibi Günlük Makyaj !

Bebek Gibi Günlük Makyaj !

1 saat önce

Sade ve şık görünen ama perde arkasında aslında makyajın bütün nimetlerinden yararlandığımız bu sinsili makyajı sizlerle de paylaşmak istedim. Hem günlük hem gece makyajı olarak da kullanılabilmesi bonusu üstelik.

Sade ve şık görünen ama perde arkasında aslında makyajın bütün nimetlerinden yararlandığımız bu sinsili makyajı sizlerle de paylaşmak istedim. Hem günlük hem gece makyajı olarak da kullanılabilmesi bonusu üstelik.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:20 Kaynak: Youtube

Makyaj, Genel
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