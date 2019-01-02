Son Dakika Haberleri: Bebek Giyim Malzemeleri Arasında Kaçak Sigara Çıktı

Bebek Giyim Malzemeleri Arasında Kaçak Sigara Çıktı

58 dakika önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, bebek giyim malzemeleri arasında 2 bin 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bebek Giyim Malzemeleri Arasında Kaçak Sigara Çıktı, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, bebek giyim malzemeleri arasında 2 bin 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetinde, bebek giyim malzemeleri yüklü bir minibüs durduruldu. Jandarma ekiplerince yapılan aramada, karton kutuların içerisinde 2 bin 570 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:18 Kaynak: İHA

Van, Jandarma, 3. Sayfa
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