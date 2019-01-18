Bebek Giyimde Kalite Avrupa, Fiyat Uzak Doğu

Bebe ve çocuk konfeksiyonunda Türkiye'nin "üretim üssü" konumundaki Bursa'dan yapılan sektörel ihracat geçen yıl yüzde 15 artarken, 2019 için de en az bu oran hedefleniyor.

BÜŞRA NUR ÖZCAN - Bebe ve çocuk konfeksiyonunda Türkiye'nin "üretim üssü" konumundaki Bursa'dan yapılan sektörel ihracat geçen yıl yüzde 15 artarken, 2019 için de en az bu oran hedefleniyor.



Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebe ve çocuk giyiminde Bursa ve Türkiye'nin dünyada bilinen bir marka haline geldiğini söyledi.



Sektörün 2018 yılında güzel bir büyüme trendi yakaladığını belirten Yıldız, "Ülkemiz, geçen yılın 3. çeyreğinde çalkantılar yaşamasına, dış saldırılara maruz kalmasına rağmen sektör olarak 2018'i iyi geçirdik ve hedeflerimizi tutturduk." dedi.



Yıldız, sektöre yönelik 2 fuar düzenlediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Gerçekleştirdiğimiz iki fuarda da yurt dışı müşterilerimizle diyaloglarımız ve ticaretimiz gayet olumluydu. Bebe ve çocuk giyim sektörü için 2018 olumlu bir yıldı. Ufak tefek sıkıntılar olmuş olabilir ama büyük resme baktığımızda 2018'de hedeflerimizi tutturduk. Sektör olarak, ihracat bazında yüzde 15 büyüme hedefini yakaladık. Bu yıl da en az yüzde 15 büyüme hedefi belirledik. Bursa'da hazır giyim sektörü 700 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Bunun önemli bir kısmının bebe çocuk konfeksiyon sektöründen olduğunu düşünüyoruz."



"Amerika ve Güney Afrika yeni hedeflerimiz"



Avrupa ve Afrika ülkelerine, Rusya'ya ve tüm komşu ülkelere ihracat yaptıklarını söyleyen Yıldız, "Amerika ve Güney Afrika yeni hedeflerimiz. Avrupa pazarlarına ihracatı daha da artırmayı istiyoruz." diye konuştu.



Sektörün kaliteli ürünleri ucuza sattığını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:



"Türkiye'deki bebe çocuk konfeksiyon üretiminin yüzde 80'i Bursa'da yapılıyor. Bizim kalitemiz, Avrupa standartlarında ama fiyatlarımız Uzak Doğu ile rekabet edebilecek durumda. İhracattaki en büyük avantajımız, bu. Coğrafi konumumuz, tüm ülkelere hem deniz hem hava yoluyla rahat ulaşım da büyük avantajlarımızdan. Son yıllarda hükümetimizin dışa açılma politikaları ve ekonomiye verdiği büyük destekler de ihracattaki başarımızın en büyük sebeplerinden biri."



Yıldız, mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimin ardından Türkiye'de 4 yıl boyunca seçim yapılmayacağına dikkati çekerek, "Ülkenin uzun süre seçim görmeyeceği, dolayısıyla daha stabil bir ekonomik durumun oluşmasıyla sektörümüzün 2019'da hedeflerini gerçekleştirebileceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki yılın daha da güzel geçeceğini, 2019'da da en az yüzde 15 ihracatımızı büyüteceğimizi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

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