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Bebek Gülter, Kayseri'de şifa buldu

1 saat önce

Sivas'ta özel bir hastanede solunum yetmezliği ile dünyaya gelen bebek Gülter, helikopter ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Bebek Gülter, Kayseri'de şifa buldu, System.String[]
Sivas'ta özel bir hastanede solunum yetmezliği ile dünyaya gelen bebek Gülter, helikopter ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas'ta dünyaya gözlerini açan bebek Gülter'in "Hipotermi Uygulaması" yapılmak üzere tam teşekkülü bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi
Bebek, sağlık ekipleri ve doktorlar gözetiminde helikopter ambulans ile yenidoğan yoğun bakım konusunda başarılı olan Kayseri Şehir Hastanesine ulaştırıldı.
Heliport alanında bekleyen sağlık ekipleri tarafından karşılanan bebek Gülter'in tedavisine zaman kaybetmeden Kayseri Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Merkezi'nde başlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzman Doktor İmam Hüseyin Demir, bebeğe Sivas'ta oksijen yetmezliği tanısı konulduğunu ve orada da hipotermi yani soğutma sistemi olmadığı için Kayseri'ye sevk edildiğini belirtti.
Demir, bebeğin genel durumunun iyi olduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:41 Kaynak: AA
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