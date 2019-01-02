Son Dakika Haberleri: Bebek Kıyafetleri Arasından Kaçak Sigara Çıktı

Bebek Kıyafetleri Arasından Kaçak Sigara Çıktı

1 saat önce

Bebek kıyafetleri arasından kaçak sigara çıktıVAN - Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, bebek giyim malzemeleri arasında 2 bin 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bebek kıyafetleri arasından kaçak sigara çıktı

VAN - Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, bebek giyim malzemeleri arasında 2 bin 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetinde, bebek giyim malzemeleri yüklü bir minibüs durduruldu. Jandarma ekiplerince yapılan aramada, karton kutuların içerisinde 2 bin 570 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:16 Kaynak: İHA

Yerel
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