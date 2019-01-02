Bebek Kıyafetleri Arasından Kaçak Sigara Çıktı
1 saat önce
Bebek kıyafetleri arasından kaçak sigara çıktıVAN - Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, bebek giyim malzemeleri arasında 2 bin 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Bebek
kıyafetleri arasından kaçak sigara çıktı
VAN - Van
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, bebek giyim malzemeleri arasında 2 bin 570 paket kaçak sigara ele geçirildi. Muradiye
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğubayazıt
karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetinde, bebek giyim malzemeleri yüklü bir minibüs durduruldu. Jandarma ekiplerince yapılan aramada, karton kutuların içerisinde 2 bin 570 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:16 Kaynak: İHA
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