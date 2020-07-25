Bebek kıyafetlerinde mağaza yerine internet tercih ediliyor - Son Dakika

Dünyayı sarsan korona virüs sonrası yeni doğan bebekleri hastalıklara karşı korumak isteyen anne ve babalar, alışveriş alışkanlıklarını büyük ölçüde değiştirerek internet mağazalarına yöneldi.

İnternetin hayatın tüm alanlarında girdiği bu dönemlerde vatandaşlar pandemi sebebiyle vaktinin büyük bir çoğunluğunu sosyal mecralarda geçiriyor. Yenidoğan bebeklerini hastalıklardan korumak isteyen ebeveynler, son zamanlarda alışveriş alışkanlıklarını da değiştirmiş durumda. Son zamanlarda internet üzerinden yapılan alışverişin bir hayli arttığını belirten Bebekperisi.com Genel Müdürü Caner Çakı, "Geçtiğimiz yıl dünyanın yüzde 84'ü bir ürün veya hizmet satın almadan önce internette araştırma yapıyor ve yüzde 75'i bu ürün veya hizmetleri satın alıyordu. Bu durum 2020 yılı için daha da artacak gibi görünüyor. 82 milyon nüfuslu Türkiye'de, 59 milyon insan aktif internet kullanırken online alışveriş yapma oranı ise yüzde 67'yi buldu. Özellikle yenidoğan bebeklerini kalabalık ortamlara sokmak istemeyen anne ve babalar, internet üzerinden güvenilir siteleri bularak bebekleri için alışverişlerini yapıyor. Özellikle son aylarda bebek kıyafetinde internet üzerinden yapılan alışverişin arttığını gözlemlemek mümkün" dedi.

Bebek iç giyim ürünleri sağlıklı kumaşlardan tasarlanmış olmasına dikkat

İnternet ortamından alışveriş yapan ebeveynlerin dikkat etmesi gereken konuları açıklayan Çakı, "Tabii bu alışverişler yapılırken ebeveynlerin bazı konulara da dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle hassas cilde sahip bebekleri için seçecekleri ürünlerin lisanslı ve bebeklerinin hassas cildine uygun olan ürünleri seçmeleri gerekiyor. Hemen hemen her açıklamamızda söylediğimiz gibi, bebek iç giyim ürünlerin tamamı çocukların cildi ile temas ettiği için kontrolden geçen sağlıklı kumaşlardan tasarlanmış olmasına dikkat edilmeli. Yüzde 100 pamuk kumaştan üretilen ürünler tercih edilmeli ve orijinal lisanslı ürünler olmalıdır. Özellikle de yenidoğan çocukların hassas ciltlerine zarar vermeyecek şekilde üretilen ürünler, doğal ipliklerden imal edilmiş olması önemli konuların başında geliyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL