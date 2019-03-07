Son Dakika Haberleri: Bebek Mobilyası Satan Dükkanın Camına 'Benzin' Döküp, Ateşe Verdiler

Bebek Mobilyası Satan Dükkanın Camına 'Benzin' Döküp, Ateşe Verdiler

1 saat önce

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bebek mobilyaları satan bir iş yeri benzin dökülerek yakılmak istendi.

Bebek Mobilyası Satan Dükkanın Camına 'Benzin' Döküp, Ateşe Verdiler, System.String[]
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bebek mobilyaları satan bir iş yeri benzin dökülerek yakılmak istendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Olay, gece saatlerinde İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Emin Sipahi Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki Erol Gençtürk'e ait bebek mobilyaları satan dükkan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Dükkanın vitrin camından yükselen alevleri gören  çevredekilerin ihbar etmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Ateşe verilmeye çalışılan dükkanın vitrin camı kırılırken, içerideki ürünler ise zarar görmedi. Dükkanı yakmaya çalışan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin kullandığı benzin bidonu dükkanın önünde bulundu. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, dükkanı ateşe vererek kaçan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:54 Kaynak: DHA

İzmit, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Simitçinin Elinde Kalan Bütün Simitleri Satın Alan İş Adamı konuştu Motosiklet Sürücüsü Seyir Halindeyken Benzin Doldurdu

Bakan Albayrak: Konkordatoda Süreç Tersine Döndü Çatılarda Biriken Karlar Ekmek Kapıları Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 03:26:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bebek Mobilyası Satan Dükkanın Camına 'Benzin' Döküp, Ateşe Verdiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]