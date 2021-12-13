Bebek önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Bebek önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bebek önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek İstinye'ye emniyetle yanaştırıldı." denildi.???????
Kaynak: AA
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