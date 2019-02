Bebek Özlemi ve Sevinci Onları Bir Araya Getirdi

Tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olan aileler, Memorial Ankara Hastanesi'nde gerçekleşen seminerde bir araya geldi.Organizasyonda konuşma yapan Memorial Ankara Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aygül Demirol, tedavi görecek hastanın hekim tarafından çok iyi tanınması ve analiz edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, tüp bebek tedavisinin kişiye özel yapılması gereken bir sanat olduğunu söyledi.ZOR VAKALARDA BAŞARI ULAŞILAMAZ DEĞİLProf. Dr. Aygül Demirol, bir çok hastanın kendilerine tekrarlayan tüp bebek başarısızlığıyla başvurduğunu ifade ederek, "Bunlarda da anahtar,hastayı bireysel olarak iyi tanımak, iyi analiz etmek, doğru ayda tedaviye başlamaktır. Ondan sonrasında da hem ön tedavilerde, hem de laboratuvar düzeyinde yumurtanın doğru hazırlanması, kalitesinin arttırılması ve doğru sperm seçimi için teknolojiler önem taşıyor" dedi.MİKROÇİP YÖNTEMİ İLE BAŞARI ORANI ARTIYORMikroçip yöntemi ile tüp bebek tedavisinin önemine değinen Prof. Dr. Demirol, bu yöntem ile başarı oranının arttığına dikkati çekti.Demirol, sözlerine şöyle devam etti:"Biz uzun süredir mikroçip yönteminigenetiği daha sağlam olan spermi seçmek için kullanıyoruz. Sonrasında, anne yumurta hücresi ile hazırlanması gereken vakalarda embriyonun genetik olarak sağlam olanlarını seçmek için etik kuralına uygun olarak genetik tanının yapılması önem taşıyor. Böylece gebelik ve doğum oranı ileri yaş vakalarda başarı elde edilebiliyor. Bizim vakalarımızda da örneğin 45 yaşında anne adayımızdan birisi ilk tedavisinde merkezimizde gebeliği elde etti. Diğeri 6 kere aşılama 6 kere başarısız tüp bebek aşamalarından geçmişti. Biz genetik bir sıkıntı olduğunu tespit edip hem iyi yumurta çıkardık hem genetik tanılamayla sağlam embriyoları tespit ederek transfer ettik. Bunlar son derece mutluluk verici, uğraştığımız vakaların büyük bir yüzdesi gerçek anlamda başarısız bir hikaye ile gelmiş zor vakalar."KİŞİYE ÖZEL VE HASTA DOSTU TEDAVİLER BAŞARI SAĞLIYORProf. Dr. Aygül Demirol, hasta dostu protokol iledüşük doz ve minimal stimülasyon ile anne adayını yormadan, vücuda zarar vermeden yapılan tüp bebek tedavisinde deneme sayısında bir üst limit olmadığını söyledi.Bu tedavilerin iyi organize olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Demirol "Merkezimiz açıldığından bu yana çok zor vakalarla karşılaştık. Çok özel anlara tanıklık ettik. Örneğin 11 kez farklı merkezlerde tüp bebek tedavisi olan hastamız 12. denemede bizim hastanemizde gebe kaldı. Bu süreçte yer almak ve onların mutluluğuna şahit olmak çok güzel bir deneyimdi" dedi."ACILARIMIZI, AĞRILARIMIZI UNUTTUK, YENİDEN GÜNEŞ DOĞDU"22 ve 24 yaşlarında iki torgsendromlu oğlu olan Gülay Yalçın, üçüncü çocuğu Umut'a genetik inceleme yöntemi ile birlikte tüp bebek tedavisiyle kavuştuğunu belirtti. Oğullarının bir kardeş istediğini söyleyen anne Yalçın, 2 ay sonra 2 yaşına girecek oğlu için girdiği zorlu süreci şöyle anlattı:"İki tane fiziksel engelli oğlum var, onlar sağlıklı bir kardeşlerinin olmasını çok istediler. Ben onlara baktığım için çok istemiyordum. Onların ricası üzerine bir yola çıktık. Memorial Ankara Hastanesi'ne geldik, Prof. Dr. Aygül Demirol ile tanıştık. Çok kapsamlı değerlendirme dönemi geçirdik. Sonra hiç bilmediğim bir süreç olan tüp bebek tedavisi başladı. Benim için zaman önemliydi çünkü yaşım geçiyordu. 3'üncü denememde sağlıklı bir bebeğim olacağına gerçekten inandım ve çok istedim.Aygül Hocama da çok güveniyordum. Güzel bir gebelik geçirdim. Diğer oğullarım Umut'u gördüklerinde çok mutlu oldular. Umut hayatımıza girince her şey değişti, sanki güneş açtı, ışık doğdu, acılarımızı, ağrılarımızı unuttuk."15 YILIN SONUNDA BEBEK SAHİBİ OLDUDaha önce farklı hastanelerde 7 kere aşılama 7 kere de tüp bebek tedavisi yaptıran 41 yaşındaki Neriman Tonyalı yıpratıcı bir süreçten geçtiğini, tam vazgeçmişken bir arkadaşı sayesinde Prof. Dr. Aygül Demirol 'u tanıdığını söyledi.Tonyalı, "Buradaki ilk denememizde bebeğimiz oldu, kalp atışını duyana kadar inanamadım, hiç umudum yoktu, son kez denemek için buraya geldim. Her şeyi çok güzel uyguladılar, dozları çok güzel ayarladılar. Eğer bu denemede de bebeğimiz olmasaydı bir daha denemeyecektim. 19 yıllık evliyim ve 15 yıldır uğraşıyorum. Eşimin zoruyla, umudumu kesmişken buraya geldim ve bebeğimi kucağıma aldım. Öyle güzel bir duygu ki, çok farklı bir his" dedi. - Ankara