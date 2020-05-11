Bebek Parkı Projesi son aşamasında - Son Dakika

Konyaaltı Belediyesi, ailelerin bebekleriyle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve bebeklerin de keyifli vakit geçirebilecekleri Bebek Parkı Projesi'ni son aşamaya getirdi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sahilde bebekleriyle gezmeye çıkan vatandaşların bu parkta hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla bebeklerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini söyledi.

Konyaaltı Belediyesi, Akdeniz Bulvarı üzerinde uzun süredir atıl halde olan, kaderine terk edilmiş bir alanda yeni bir projeyi son aşamaya getirdi. Geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız temeli atılan Konyaaltı Belediyesi Bebek Parkı'nın inşaat çalışmalarında sona gelindi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sahilde gezintiye çıkan ebeveynlerin bebekleriyle ilgili acil ihtiyaç duydukları her şeye cevap verecek projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Emzirme, bakım ve oyun odaları

Başkan Esen, Gürsu Mahallesi 307-304 Sokak kesişiminde, bin 522 metrekare alan üzerinde inşasına başladıkları Bebek Parkı Projesi ile ailelerin, bebekleriyle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini kaydetti. Projenin yapım çalışmalarında sona gelindiğini belirten Esen, "Kapalı ve açık alanıyla yaz ve kış dönemine uygun planlanan Bebek Parkı'nda 2 emzirme, 2 bebek bakım ve 2 adet de bebek oyun odası olacak. Sahil bandında gezintiye çıkan anneler, son derece hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla bebeklerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekler" dedi.

Bebek Parkı Projesi'yle bebeklerin oyun ihtiyaçlarını da karşılamak istediklerini dile getiren Esen, özel tasarlanmış oyun gruplarının yer alacağı açık alanda anne ve babaların çocuklarıyla güven içinde keyifli vakit geçirebileceklerini vurguladı. Başkan Esen, kısa süre içinde tamamlanacak olan projenin şimdiden tüm Antalyalılara hayırlı olmasını diledi. - ANTALYA