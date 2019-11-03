BEBEK SAHİL'DE TEKNEDE YANGIN ÇIKTI (2)

Beşiktaş Bebek Sahili'nde bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere hem karadan hem de denizden müdahale edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yangın Anadolu yakasında da görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan tekne

-İtfaiye ekipleri

-Denizden müdahale

-Anadou yakasından çekilen görüntüler

- Eğri