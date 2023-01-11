İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özgür Kavi'nin 'beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı cinsel istismar' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar ve 'hayasızca hareketler' suçundan ise 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: İHA

İstanbul, Bebek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bebek Sahili'nde cinsel ilişkiye giren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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