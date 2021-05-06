Bebek Sahili'nde korkutan tekne yangını - Son Dakika

Bebek Sahili'nde korkutan tekne yangını

İSTANBUL - Beşiktaş Bebek Sahili'nde demir atmış haldeki lüks teknede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın korkuya neden oldu.

Yangın, 00.00'da Beşiktaş Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi üzerinde sahilde demirleyen teknede çıktı. İçinde bulundukları tekneden duman çıktığını gören iki kişi, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine geline ekipler, yangının diğer teknelere de sıçramaması için çalıştı.

Korkutan yangın büyümeden söndürüldü

İtfaiye ekiplerin kısa süreli müdahalesi sonucunda yangın büyümeden söndürüldü. İtfaiye ve polis ekipleri ise teknede bir süre inceleme yaparak yangının çıkış nedenini araştırdı. Yangın sebebiyle teknede maddi hasar oluştu. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.