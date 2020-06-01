Bebek Sahili'nde yürüyüş ve spor yaptılar - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle bir süredir vatandaşların kullanımına kapalı olan Bebek Sahil şeridi, bugün yeniden açıldı. Sahil şeridine gelen vatandaşlar yürüyüş ve spor yaptı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İstanbul'daki sahiller, park ve bahçeler bir süreliğine vatandaşların kullanımına kapatılmıştı. Normalleşme adımlarının ilk gününde uzun süredir sessizliğe bürünen Bebek Sahili şeridine bugün sabah saatlerinde vatandaşlar gelmeye başladı. Sahil şeridine gelen bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları ise bisikletlerine binerek spor yaptı.