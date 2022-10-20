Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi, 'kazayla olan bir şey' dedi - Son Dakika
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Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi, 'kazayla olan bir şey' dedi

20.10.2022 17:02
Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi, 'kazayla olan bir şey' dedi

BEBEK sahilinde, halka açık alanda Carmen Maria T. ile cinsel ilişkiye giren, 'cinsel saldırı' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından tutuklarak hakkında dava açılan Özgür Kavi, "Bizim yaptığımız kazayla olan bir şey, ben böyle bir şey yapmak istemezdim" dedi.

BEBEK sahilinde, halka açık alanda Carmen Maria T. ile cinsel ilişkiye giren, 'cinsel saldırı' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından tutuklarak hakkında dava açılan Özgür Kavi, "Bizim yaptığımız kazayla olan bir şey, ben böyle bir şey yapmak istemezdim" dedi.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Özgür Kavi getirildi. Duruşmaya müşteki sanık Carmen Maria T. katılmazken taraf avukatları da hazır bulundu.

"KADININ AKIL HASTASI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Özgür Kavi savunmasında, "Kadının akıl hastası olduğunu bilmiyordum. Böyle bir durumla burada olduğum için üzgünüm. Kadın kendi isteğiyle benimle birlikte oldu. Durumu tam anlatamıyorum, benim de psikolojim iyi değil. Olay günü arkadaşımla yüzüyordum. Ben madde bağımlısıyım. 2-3 kez kadın yanımıza geldi, alkol ve sigaramızı almış. O an maddenin etkisindeydim. Kadının kesinlikle üzerine yürümedim. Olay kadının rızasıyla ve benim madde etkisinde olmamdan dolayı gerçekleşmiştir. Burada ben de mağdurum. Daha önce de kadını orada görmüştüm. Ben kadının akıl sağlığının yerinde olmadığını bilsem, o hareketi yapmazdım. Olayın yaşanmasından bir ay önce madde bağımlılığından kurtulmak için tedavi görmüştüm. Son 10 gün önce de hastaneye yatmak içinde başvuru yapmıştım" dedi. Savcının neden açık alanda cinsel ilişkiye girdiklerini sorması üzerine Kavi, "Bizim yaptığımız kazayla olan bir şey, ben böyle bir şey yapmak istemezdim" şeklinde cevap verdi.

"DIŞ GÖRÜNÜŞÜNDEN AKIL SAĞLIĞI YERİNDE OLMADIĞINI BELLİ EDİYORDU"Duruşmada tanık olarak dinlenen Z. K., "Olay gününde zorlama gibi bir durum yoktu. İki tarafın da rızasında olan bir şeydi. Dış görünüşünden akıl sağlığı yerinde olmadığını belli ediyordu. Düzgün giyimli değildi" diye konuştu.

KAVİ'NİN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINAMahkeme heyeti, sanık Özgür Kavi'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, dinlenmeyen tanığın zorla getirilmesine ve müşteki sanık Carmen Maria T.'nin daha önce tedavi gördüğü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavi evraklarının istenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA
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