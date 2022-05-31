Bebek sahilinde çıplak şekilde uzanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Bebek sahilinde çıplak şekilde uzanan şahıs gözaltına alındı

31.05.2022 16:13
Bebek sahilinde çıplak şekilde uzanan şahıs gözaltına alındı

Beşiktaş Bebek sahilinde çıplak şekilde bankta uzanan şahıs gözaltına alındı.

Beşiktaş Bebek sahilinde çıplak şekilde bankta uzanan şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin, 'kasten yaralama, hırsızlık, güvenlik güçlerine mukavemet ve kumar oynanması için imkan sağlama' suçlarından 6 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Beşiktaş Bebek sahilinde çıplak şekilde bankta uzanan şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre savcılık, çıplak şekilde bankta uzanırken görüntüsü sosyal medyada yer alan şahsa yönelik soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla başlatılan incelemede, 'uygunsuz vaziyette' bank üzerinde yatan M.Ç. adlı şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.Ç. isimli şahsın, 'kasten yaralama, hırsızlık, güvenlik güçlerine mukavemet ve kumar oynanması için imkan sağlama' suçlarından 6 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. - İSTANBUL

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girenler kendilerini böyle savundu: Biz dans ediyorduk Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girenler kendilerini böyle savundu: Biz dans ediyorduk Bebek sahilinde infial yaratan olay! Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler Bebek sahilinde infial yaratan olay! Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler
Kaynak: İHA

Beşiktaş, Bebek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bebek sahilinde çıplak şekilde uzanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
16:13 Arkeologlar, 500 yıllık hastanede kazı yaptı, 42 insana ait iskelet bulundu
16:04 Suç örgütü lideri Sedat Peker'den aylar sonra sosyal medya paylaşımı geldi
15:57 Erdoğan'dan nargile açıklaması: Bu zarardan milletimizi kurtarmaya yönelik bazı hazırlıklar yapıyoruz
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçeli Arda'nın sakatlığını duyunca verdiği tepki gündem oldu!
15:38 Başkan adayı Dursun Özbek'ten umutlandıracak vaatler: Galatasaray gelecektir
15:17 Gençlerle buluşan Erdoğan, "Maçtan geliyorum" diyerek şaşkınlık yarattı!
15:15 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin hapis tehdidine cevap: Yahu sizin feriştahınız gelse bize diz çöktüremez
15:13 Şeyma Subaşı, mikseri çalıştıramayınca sosyal medyanın diline düştü: Sanki Acun Ilıcalı'dan önce paşa torunuydu
14:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Silivri'ye gönderilen Kaftancıoğlu ile telefon görüşmesini anlattı: Sesi iyi geliyordu
14:51 İtalyan tenisçinin kıyafetinde bulunan logo olay oldu! Hakem maça çıkmasını engellemek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 16:21:18. #1.12#
SON DAKİKA: Bebek sahilinde çıplak şekilde uzanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement