BEBEK SAHİLİNDE ÇIRILÇIPLAK GÜNEŞLENEN ŞÜPHELİNİN AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI BELİRLENDİ - Son Dakika
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BEBEK SAHİLİNDE ÇIRILÇIPLAK GÜNEŞLENEN ŞÜPHELİNİN AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI BELİRLENDİ

31.05.2022 16:27
BEBEK SAHİLİNDE ÇIRILÇIPLAK GÜNEŞLENEN ŞÜPHELİNİN AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI BELİRLENDİ

BEBEK sahilinde uzandığı bankta çıplak güneşlenen Mahmut Ç.'nin (37) akli dengesinin yerinde olmadığı, 6 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi.

BEBEK sahilinde uzandığı bankta çıplak güneşlenen Mahmut Ç.'nin (37) akli dengesinin yerinde olmadığı, 6 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Bebek sahilinde çırılçıplak güneşlenen Mahmut Ç., görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra gözaltına alınmıştı. Şüpheli Mahmut Ç.'nin emniyet sorgusunda akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi. Şüphelinin daha önce 'Polise mukavemet, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, kumar oynanması için imkan sağlama' gibi suçlardan, 6 ayrı kaydı olduğu öğrenildi. Mahmut Ç. hakkında, 'Hayasızca hareket' suçundan işlem yapılarak, adliyeye sevk edildi.

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YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Bebek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEBEK SAHİLİNDE ÇIRILÇIPLAK GÜNEŞLENEN ŞÜPHELİNİN AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI BELİRLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEBEK SAHİLİNDE ÇIRILÇIPLAK GÜNEŞLENEN ŞÜPHELİNİN AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI BELİRLENDİ - Son Dakika
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