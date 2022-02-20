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Bebek sahilinde denizden balık yerine plastik bidonlar çıktı - Son Dakika

Bebek sahilinde denizden balık yerine plastik bidonlar çıktı

20.02.2022 13:29

Bebek sahilinde denizden balık yerine plastik bidonlar çıktı Denizden çıkarılan plastikler sahilde sergilendi Gönüllü çevreciler Bebek Sahili'ni temizlemek için denize açıldı Bebek Sahili'de bir araya gelen GEKADER ve Derinlere Saygı Topluluğu gönüllüleri, farkındalık oluşturmak için...

Bebek sahilinde denizden balık yerine plastik bidonlar çıktı

Denizden çıkarılan plastikler sahilde sergilendi

Gönüllü çevreciler Bebek Sahili'ni temizlemek için denize açıldı

İSTANBUL - Bebek Sahili'de bir araya gelen GEKADER ve Derinlere Saygı Topluluğu gönüllüleri, farkındalık oluşturmak için Marmara Denizi'ne açılarak plastik atık topladı. Denizden pek çok plastik atığın yanı sıra üç adet de çamaşır leğeni çıktı. Plastik atıklar sahilde sergilendi.

Geri Dönüşümcüler Geri Kazanımcılar Derneği ve Derinlere Saygı Topluluğu gönüllüleri Türkiye'nin 50 yıllık ilk resmi belgeli ticari balıkçısı Necla Yazıcı ile birlikte denizdeki atık plastiklere dikkat çekmek amacıyla Bebek Sahil'inde denize açıldı. Ekip sabah saatlerinden itibaren tekne ile temizlik turlarına devam ederek denize atılmış olan plastikleri topladı. Denizden pek çok plastik atık, pet şişe, kullanılmış ağlar ve boş kutuların yanı sıra üç adet de çamaşır leğeni çıktı. Denizden çıkarılan plastik atıklar temizliğin sona ermesiyle İskele Meydanı'nda sergilendi.

"Topladığım atıkları teknemde biriktiriyorum"

Topladığı atıkları kendi teknesinde biriktirdiğini söyleyen elli yıllık balıkçı Necla Yazıcı, " Elli yıldır denizin içindeyim, balıkçılık yapıyorum. Bugün bir farkındalık oluşturmakiçin GEKADER'in öncülüğünde plastik geri dönüşüm işini yapacağız. Denize atılmış olan plastikleri toplayacağız. Zaten sürekli topladığım attıkları teknemde biriktiriyorum. Geri dönüşüm olarak belediyeye veriyorum plastikleri. Ben denize aşık, tutkun biri olarak yıllardır bu işi gerçekleştiriyorum zaten. Bugün de farkındalık oluşturmak için birlikte hareket ettik. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Ambalaj atıklarının hayatımızda yeri var ama doğada yeri yok"

Organizyon hakkında konuşan GEKADER başkanı Fatih Eren ise, " Burada bir farkındalık oluşturmak istedik. Ambalaj atıkları çöp değil. Dolayısıyla bunların denize atılmaması gerekli. Plastiği hayatımızın bir çok yerinde kullanıyoruz. Bizim için önemli. Bir süt aldığımızda bunun şişesi olmadan almıyoruz. Bir peynir aldığınızda bunun ambalajı olmadan istemiyoruz. Ancak ambalajlar bizim için geri dönüştürülebilir ürünlerdir. Dolayısıyla ambalajların denizde yeri yok. Ambalaj atıklarının hayatımızda yeri var ama doğada yeri yok. Biz böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu ambalaj atıklarının hepsi çöp değil geri dönüştürülebilir ürünler. Sadece toplum bilincini arttırmamız lazım. Doğru ayrıştırıldığı zaman her biri geri dönüştürülebilir ürünler. Yirmi beş pet şişeden bir gömlek elde ediliyor. Çuvallar arabamızın tamponu haline geliyor. Ambalaj atıkları çöp değil" dedi.

Bebek sahilinde denizden balık yerine plastik bidonlar çıktı
Bebek sahilinde denizden balık yerine plastik bidonlar çıktı
Bebek sahilinde denizden balık yerine plastik bidonlar çıktı

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Marmara Denizi, geri dönüşüm, Plastik, Bebek, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bebek sahilinde denizden balık yerine plastik bidonlar çıktı - Son Dakika


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