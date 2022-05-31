Bebek sahilinde halka açık alanda ilişkiye giren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bebek sahilinde halka açık alanda ilişkiye giren şüpheli tutuklandı

31.05.2022 22:52

Bebek sahilinde halka açık alanda ilişkiye giren şüpheli tutuklandı Bebek sahilinde halka açık alanda cinsel ilişkiye giren şüpheli, 'cinsel saldırı' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bebek sahilinde halka açık alanda ilişkiye giren şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Bebek sahilinde halka açık alanda cinsel ilişkiye giren şüpheli, 'cinsel saldırı' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, "Akli dengesinin yerinde olmadığını bilmiyordum" dediği öğrenildi.

Bebek sahilinde kameralara yansıyan görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, Başsavcılığın talimatı üzerine, halka açık alanda ve alenen ilişkiye giren C.M.T. ve Ö.K. gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İfadeleri alınmak üzere Savcılığa çıkarılan şüphelilerden C.M.T.'nin, İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden alınan rapor doğrultusunda, kendisini beden ve ruh bakımından savunamayacak durumda olduğuna ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu, bu nedenle şüpheli Ö.K.'nin 'cinsel saldırı' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

'Hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan hakkında soruşturma başlatılan şüpheli C.M.T. ise Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alınması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

"Akli dengesinin yerinde olmadığını bilmiyordum"

Öte yandan şüpheli Ö.K.'nin nöbetçi sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, "Olay sırasında tiner kullandığım için onun etkisi altındaydım. Mağdur yanıma gelerek benden bira istedi, akli dengesinin yerinde olmadığını bilmiyordum, normal şekilde davranıyordu. Ben zaten mahkumum, izinliyim, pişmanım ve tedavi olmak istiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum" dediği öğrenildi.

Tutuklandı

Şüpheli Ö.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'cinsel saldırı' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.M.T. ise gözlem altına alınmak üzere Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

(SD-MB-ÖZ-Y)

Bebek sahilinde halka açık alanda ilişkiye giren şüpheli tutuklandı
Bebek sahilinde halka açık alanda ilişkiye giren şüpheli tutuklandı
Bebek sahilinde halka açık alanda ilişkiye giren şüpheli tutuklandı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Bebek Sahili'nde halk açık alanda ilişkiye giren 2 kişi gözaltına alındı Bebek Sahili'nde halk açık alanda ilişkiye giren 2 kişi gözaltına alındı Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren çiftin ilk ifadesi ortaya çıktı: Biz dans ediyorduk Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren çiftin ilk ifadesi ortaya çıktı: Biz dans ediyorduk
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bebek sahilinde halka açık alanda ilişkiye giren şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Baba, 7 yaşındaki oğlunu öldürüp 3 yaşındaki oğlunu yaraladıktan sonra kendini iple asarak intihar etti
00:48 Doğal gazda konut abonelerine yüzde 30, sanayi abonelerine ise yüzde 40 zam geldi
00:24 MetroPOLL'ün mayıs ayı anketinin sonuçları açıklandı! Zafer Partisi yüzde 1.8 oy alarak en çok oy toplayan altıncı parti oldu
00:00 Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgül'e hapis cezası verildi
23:58 Türkiye'ye girişlerde 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu zorunluluğu kaldırıldı
23:55 Fİrari iş adamı Galip Öztürk Gürcistan'da gözaltına alındı
23:52 Bebek'teki cinsel ilişki olayında adam tutuklanırken, kadının akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilerek hastaneye sevk edildi
23:47 Antalya'da çıplak dolaşan kadınla ilgili valilik açıklama yaptı: Yüzde 70 zihinsel engelli raporu var
22:35 Bebek'ten sonra bir skandal da Antalya'dan! Bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü
22:12 İstanbul Valiliği, Galata Kulesi önünde kendini yakan kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 05:01:46. #1.11#
SON DAKİKA: Bebek sahilinde halka açık alanda ilişkiye giren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement