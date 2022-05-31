Bebek sahilinde infial yaratan olay! Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler - Son Dakika
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Bebek sahilinde infial yaratan olay! Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler

31.05.2022 14:58

İstanbul Bebek sahilinde çekilen görüntülerde bir çiftin yanlarından geçen insanlara ve araçlara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı. Skandal görüntülere tepkilerin çığ gibi büyümesinden sonra harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili re'sen soruşturma başlattı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise gözaltına alınan şüphelilerin suç dosyalarının da kabarık olduğu belirtildi.

Sosyal medya, İstanbul'un Bebek semtinde çekildiği belirtilen görüntüleri konuşuyor. İlk olarak Instagram'da sonrasında da Twitter'da dolaşıma giren cinsel ilişki görüntüleri özellikle sosyal medyada infial yarattı.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDEN İLİŞKİYE GİRDİLER

Bir otomobilin içinden kaydedilen videoda, bir çiftin yanlarında bulunan vatandaşlara ve yoldan geçen araçlara aldırış etmeden yol ortasında cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntülerin büyük tepki çekmesinin ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili re'sen soruşturma başlattı. Kimlikleri tespit edilen şahıslar, gözaltına alındı.

Bebek sahilinde skandal görüntü! Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Beşiktaş Bebek sahilinde çekilen ve sosyal medyada büyük tepki gören görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

Bebek sahilinde skandal görüntü! Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
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