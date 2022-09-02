Kaynak: DHA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Bebek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BEBEK SAHİLİNDE KARAYA OTURAN KARGO GEMİSİ KURTARILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.