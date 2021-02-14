Bebek sahilinde park halindeki 2 yatta yangın - Son Dakika

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Beşiktaş'ta sahilde park halinde olan 2 yatta çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bebek sahil şeridinde park halinde olan motor tipi 2 yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, karadan ve denizden yaklaşık 1 saatlik müdahalenin sonucu yangını söndürdü. Yatlar yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Deniz polisi de İstanbul Boğazı'nda devam eden deniz trafiğinde bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Öte yandan olay yerine gelen yat sahiplerinden biri sinir krizi geçirdi.