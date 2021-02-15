Bebek sahilinde park halindeki 2 yattaki yangın - Son Dakika

Bebek sahilinde park halindeki 2 yattaki yangın

Beşiktaş'ta sahilde park halinde 2 yatta çıkan yangının ilk incelemeye göre elektrik trafosunun patlamasından kaynaklandığı belirlendi.

Beşiktaş'ta sahilde park halinde 2 yatta çıkan yangının ilk incelemeye göre elektrik trafosunun patlamasından kaynaklandığı belirlendi. Alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Bebek sahilinde 2 motor tipi yatta çıkan yangın sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Çalışma sonucunda olay yerine yakın bir teknenin güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonrasında ilk tespitlere göre yangının rüzgardan kaynaklı trafo patlamasıyla meydana geldiği ve yanan teknelerin bu trafodan elektrik sağladığı belirlendi.

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