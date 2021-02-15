Bebek sahilinde park halindeki 2 yattaki yangın - Son Dakika

Bebek sahilinde park halindeki 2 yattaki yangın

15.02.2021 10:25
Bebek sahilinde park halindeki 2 yattaki yangın, System.String[]

Beşiktaş'ta sahilde park halinde 2 yatta çıkan yangının ilk incelemeye göre elektrik trafosunun patlamasından kaynaklandığı belirlendi.

Beşiktaş'ta sahilde park halinde 2 yatta çıkan yangının ilk incelemeye göre elektrik trafosunun patlamasından kaynaklandığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Bebek sahilinde 2 motor tipi yatta çıkan yangın sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Çalışma sonucunda olay yerine yakın bir teknenin güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonrasında ilk tespitlere göre yangının rüzgardan kaynaklı trafo patlamasıyla meydana geldiği ve yanan teknelerin bu trafodan elektrik sağladığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş, Yangın, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bebek sahilinde park halindeki 2 yattaki yangın - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Onyekuru'nun Mohamed için yaptığı paylaşım Galatasaray taraftarının beğenisini kazandı İBB'den Galata Meydan'ına fotoğraflı afişini astıran Nusret Gökçe'ye sert tepki İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji'den megakent için güncel bir rapor daha Mesut Özil'in 13 şehidimizle ilgili paylaşımı takdir topladı Uluslararası firmadaki 12 yıllık kariyerini bıraktı, ahşap ustası olup kendi işinin patronu oldu 13 şehidimizin ardından ABD'den bir garip açıklama: PKK'nın elinde öldükleri doğruysa kınıyoruz Esnafın gözü çarşamba günü yapılması planlanan Kabine Toplantısı'nda! Esneme seçenekleri ele alınacak Genç oyuncu, "Senden çocuk yapacağım" tehdidi üzerine soluğu savcılıkta aldı
Kar yağışı baraj doluluk oranlarını nasıl etkiledi? İşte İstanbul'da son durum Kar yağışı baraj doluluk oranlarını nasıl etkiledi? İşte İstanbul'da son durum         
10:32
Son Dakika! Dolar, 6 ay sonra ilk kez 7 liranın altını gördü Son Dakika! Dolar, 6 ay sonra ilk kez 7 liranın altını gördü         
10:04
PKK'nın şehit ettiği 1 vatandaşın daha kimliği tespit edildi PKK'nın şehit ettiği 1 vatandaşın daha kimliği tespit edildi         
09:38
Sancaktepe'de Halk Ekmek büfesi kaldırıldı mı? Başkan Döğücü olayın aslını anlattı Sancaktepe'de Halk Ekmek büfesi kaldırıldı mı? Başkan Döğücü olayın aslını anlattı         
09:30
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: Türkiye'de uygulanan inaktif aşı mutasyonlu virüse karşı daha avantajlı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: Türkiye'de uygulanan inaktif aşı mutasyonlu virüse karşı daha avantajlı         
08:38
13 şehidin ardından TSK yeni hedefi belirledi: PKK'nın ana karargahı Kandil yerle bir edilecek 13 şehidin ardından TSK yeni hedefi belirledi: PKK'nın ana karargahı Kandil yerle bir edilecek         
08:26
Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü         
08:16
Sevgililer Günü'nde aşka gelen Şeyma Subaşı, sevgilisiyle en özel anlarını paylaştı Sevgililer Günü'nde aşka gelen Şeyma Subaşı, sevgilisiyle en özel anlarını paylaştı         
07:45
Koronavirüsü yakalanan Demet Akalın: Virüsü Uludağ'da kaptık Koronavirüsü yakalanan Demet Akalın: Virüsü Uludağ'da kaptık         
07:33
Bir aile yok oldu! Annesini öldüren babasını ve babaannesini gözünü kırpmadan vurdu Bir aile yok oldu! Annesini öldüren babasını ve babaannesini gözünü kırpmadan vurdu         
04:27
Hindistan'da buzul parçasının nehre düşmesi sonucu oluşan selde can kaybı 49'a yükseldi Hindistan'da buzul parçasının nehre düşmesi sonucu oluşan selde can kaybı 49'a yükseldi         
22:59
Çocuklarıyla evi terk eden eşini Sevgililer Günü'nde de ikna edemeyen koca, 'Elveda' yazıp hayatına son verdi Çocuklarıyla evi terk eden eşini Sevgililer Günü'nde de ikna edemeyen koca, 'Elveda' yazıp hayatına son verdi         
20:18
Son Dakika: İki HDP'li vekil hakkında provokatif Gara paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı Son Dakika: İki HDP'li vekil hakkında provokatif Gara paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı         
17:49
Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün         
15:39
Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın Gara'da şehit ettiği vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın Gara'da şehit ettiği vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu         
14:19
Yokuşu çıkamayan tırı ittirmeye çalışan kadın, sosyal medyanın gündemine oturdu Yokuşu çıkamayan tırı ittirmeye çalışan kadın, sosyal medyanın gündemine oturdu         
14:05
İlk iş günü için yola koyulan genç, tırın altında kalarak can verdi İlk iş günü için yola koyulan genç, tırın altında kalarak can verdi         
12:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2021 10:40:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bebek sahilinde park halindeki 2 yattaki yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei