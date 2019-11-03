Son Dakika Haberleri: Bebek sahilinde teknede yangın çıktı (2)
Son Dakika Güncel Bebek sahilinde teknede yangın çıktı (2)

Bebek sahilinde teknede yangın çıktı (2)

6 saat önce

Beşiktaş Bebek Sahili'nde bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bebek sahilinde teknede yangın çıktı (2), System.String[]
Beşiktaş Bebek Sahili'nde bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere hem karadan hem de denizden müdahale edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yangın Anadolu yakasında da görüntülendi.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:53 Kaynak: DHA
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