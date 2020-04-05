Bebek sahilinde yürüyen genç kıza para cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bebek sahilinde yürüyen genç kıza para cezası - Son Dakika

Bebek sahilinde yürüyen genç kıza para cezası

6 saat önce

BEŞİKTAŞ Bebek Sahilinde yürüyüş yaptığı sırada 'Bizi nereye kadar tutacaklar' diyen genç kıza 'Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlere uymamak' suçundan 3 bin lira idari para cezası kesildi.

Bebek sahilinde yürüyen genç kıza para cezası, System.String[]

BEŞİKTAŞ Bebek Sahilinde yürüyüş yaptığı sırada 'Bizi nereye kadar tutacaklar' diyen genç kıza 'Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlere uymamak' suçundan 3 bin lira idari para cezası kesildi. Olay, Beşiktaş Bebek Sahilinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşların sahil bantlarında yürüyüş yapması yasaklanmış, yasağa umayanlara 'Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlere uymamak' suçundan ceza yazılması kararlaştırılmıştı. Şişli'de oturan Dilek T. yasağa uymayarak dün sabah Bebek Sahiline giderek yürüyüş yapmaya başladı. Bu sırada haber yapan basın mensuplarına  'Bizi nereye kadar tutacaklar' diyen Dilek T.'nin rahat tavırları dikkat çekmişti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri genç kızın Şişli, Mecidiyeköy'de oturduğu adresini tespit etti. Ardından ekipler genç kızın adresine giderek, Dilek T.ye  'Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlere uymamak' suçundan idari para cezası kesti.

- İstanbul

Beşiktaş, Sabah, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 02:11 Kaynak: DHA

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