Son Dakika Haberleri: Bebek satarak 500 bin euro kar eden çete çökertildi
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Bebek satarak 500 bin euro kar eden çete çökertildi

4 dakika önce

Yunanistan polisi ve Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Bulgaristanlı korunmasız hamile kadınları kullanarak yasa dışı evlat edinme ve taşıyıcı annelik üzerinden 500 bin euro kar eden bir çeteyi çökertti.

Bebek satarak 500 bin euro kar eden çete çökertildi, System.String[]

Yunanistan polisi ve Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Bulgaristanlı korunmasız hamile kadınları kullanarak yasa dışı evlat edinme ve taşıyıcı annelik üzerinden 500 bin euro kar eden bir çeteyi çökertti.


12 kişinin göz altına alındığı operasyonda 13 bin euro nakit para, üç araba, cep telefonları, evlat edinmeye dair dokümanlar, taşıyıcı annelik sürecine ait dokümanlar, doğum sertifikaları ve banka evrakları bulundu. Operasyon kapsamında aranan toplam 66 kişi arasında avukat, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor ve özel klinikte çalışan sağlık personeli de bulunuyor.

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Yunanistan, Avrupa, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:30 
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