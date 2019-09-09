Son Dakika Haberleri: Bebek, seyir halindeki cipten düştü
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Bebek, seyir halindeki cipten düştü

1 saat önce

Hindistan'da bir yaşındaki bebek seyir halindeki cipten düştü.

Bebek, seyir halindeki cipten düştü, System.String[]
Hindistan'da bir yaşındaki bebek seyir halindeki cipten düştü. Gişelerdeki görevli tarafından fark edilen bebek, yol kenarından alınarak tedavi altına alındı.

Yoldaki gişelerin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde, cipten düşen bebeğin, emekleyerek yol kenarına gittiği görülüyor. Görevli tarafından fark edilen bebeğin, kafasında ve yüzünde ufak sıyrıklar olduğu ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Bebeğin ailesi, düştüğünü fark etmeyerek yaklaşık 45 km ilerledikten sonra bebeğin oturduğu yerde olmadığın fark etti ve polise başvurdu. Aynı anda polise gelen, 'gişelerin yanında bebek bulundu' ihbarı üzerine, aile bebeğine kavuştu.

Görüntü Dökümü
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-Bebeğin cipten düşme anı
-Bebeğin emekleyerek yol kenarına gelme anı


Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:51 Kaynak: DHA
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