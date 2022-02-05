Üye Girişi
Bebek'te 3 kişinin yaralandığı kafeden Teoman yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Bebek'te 3 kişinin yaralandığı kafeden Teoman yara almadan kurtuldu

05.02.2022 04:51

Bebek'te 3 kişinin yaralandığı kafeden Teoman yara almadan kurtuldu Beşiktaş Bebek'te 3 kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralandığı kafede Teoman'ın da olduğu öğrenildi.

Bebek'te 3 kişinin yaralandığı kafeden Teoman yara almadan kurtuldu

İSTANBUL - Beşiktaş Bebek'te 3 kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralandığı kafede Teoman'ın da olduğu öğrenildi. Olaydan sonra ortaya çıkan görüntüde sanatçı Teoman'ın arabasına binmeden ayrıldığı görülüyor.

Olay saat 01.30'da Beşiktaş Bebek Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks kafede yaşanmıştı. İddiaya göre kimliği belli olmayan kişi veya kişiler lüks mekana silahlı saldırı gerçekleştirmişti. Meydana gelen saldırıda da 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Teoman'da o kafedeydi

Lüks kafeye silahlı saldırının gerçekleştiği esnada Ünlü Sanatçı Teoman'ın da orada olduğu öğrenildi. Daha sonra ortaya çıkan görüntüde Sanatçı Teoman'ın arabasına binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Bebek'te 3 kişinin yaralandığı kafeden Teoman yara almadan kurtuldu
Bebek'te 3 kişinin yaralandığı kafeden Teoman yara almadan kurtuldu
Bebek'te 3 kişinin yaralandığı kafeden Teoman yara almadan kurtuldu

YORUMLAR
500

Beşiktaş, Bebek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bebek'te 3 kişinin yaralandığı kafeden Teoman yara almadan kurtuldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:46 Dediği olmayınca açıklama yapmak zorunda kaldı! Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı "Ocakta enflasyon eksiye düşecek" demişti
00:43 Messi'den Barcelonalı futbolcuların yüreğine dokunan itiraf! Söyleyecek söz bulamadılar
00:26 Paylaştığı doğum günü videosu yüzünden işinden olduğu öne sürülen Dilara Öğretmen'le ilgili kurumdan açıklama geldi
00:07 Kimse gözlerine inanamadı! Uzman isim Mars'ta akıllı yaşamın ispatı diyerek paylaştı
23:55 Ayrılık resmi olarak gerçekleşti! Fenerbahçe genç yıldızı kiralık olarak gönderdi
23:49 Ekrem İmamoğlu'ndan gündem olacak oy oranı çıkışı: Farkı açıklarsam kafaları önlerine eğilir
23:16 Genç futbolcu, Avrupa yolcusu! Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz'dan kasasına koyacağı para bile netleşti
23:14 Büyükşen çifti cinayetinde gelişme! Tutuklu bulunan bir kişi daha tahliye edildi
22:55 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 3600 Ek Gösterge müjdesi geldi! Mayıs ya da haziranda gündeme gelecek
22:18 Yok böyle maç! Kayseri'deki gol düellosunda nefesler tutuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 05:11:10. #1.13#
SON DAKİKA: Bebek'te 3 kişinin yaralandığı kafeden Teoman yara almadan kurtuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement