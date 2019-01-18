Son Dakika Haberleri: Bebek'te Arızalanan Tır Yolun Ortasında Kaldı

Bebek'te Arızalanan Tır Yolun Ortasında Kaldı

51 dakika önce

Bebek'te arızalanan tır yolun ortasında kaldıİSTANBUL - Bebek'in en işlek caddelerinden biri olan Hisar Üstü Nispetiye Caddesi'nde tır arızalandı.

Bebek'te arızalanan tır yolun ortasında kaldı

İSTANBUL - Bebek'in en işlek caddelerinden biri olan Hisar Üstü Nispetiye Caddesi'nde tır arızalandı. Cadde ortasında kalan tır trafiğe sebep olurken, ekipler caddeyi kısa süreliğine trafiğe kapattı.
Olay öğle saatlerinde Bebek'de Hisar Üstü Nispetiye Caddesi'nde meydana geldi. 34 KL 7520 plakalı tırın cadde üstünde U dönüşü yapmaya çalışmasıyla birlikte vites arızası yaşandı. Vites arızası meydana gelen tırın direksiyonu kitlenince caddenin ortasında kaldı. Trafik ekiplerinin gelmesiyle birlikte güvenlik önlemleri alındı. Cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:55 Kaynak: İHA

Nispetiye Caddesi, Bebek, 3. Sayfa
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