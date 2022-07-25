Bebek'te asırlık ağaç yola devrildi: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bebek'te asırlık ağaç yola devrildi: 2 kişi yaralandı

25.07.2022 15:25
Bebek'te asırlık ağaç yola devrildi: 2 kişi yaralandı

Beşiktaş Bebek'te asırlık meşe ağacı yola devrildi, ağacın dallarının çarpması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Beşiktaş Bebek'te asırlık meşe ağacı yola devrildi, ağacın dallarının çarpması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Beşiktaş Bebek'te bulunan Cevdet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre asırlık meşe ağacı bir anda yola devrildi. Sesler üzerine ağacın altında dinlenen aile panikle kaçmaya çalıştı. Ağacın devrilmesi ile 3 kişilik aileden bir kişi ile yoldan geçmekte olan bir motosikletli ağacın dallarının çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı. Ağacın devrilmesi nedeniyle caddede yoğun trafik oluştu. İtfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmaları ile yola devrilen ağacın kesilmesi ve yol üzerindeki dalların temizlenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

"Bir anda yıkıldı"

Olayı anlatan vatandaşlardan Mert Kılıç, "Bir anda yıkıldı, ilk başta çat diye ses geldi. Bankın altında bir aile oturuyordu. Tam ses geldiğinde aile kaçtı. Ailenin babası yaralandı, eşi ile çocuğu kaçtı. En son yaprakları motorlu kişiye geldi ama fazla bir yaralanma olmadı. Arabayı kullanan kadın da bir anda geri kaçtı. Ağacın kendi kendine yıkıldığını gördüm. Bir hastalığı olduğunu bilmiyorum ama çok eski bir ağaçmış" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Beşiktaş, Bebek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bebek'te asırlık ağaç yola devrildi: 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bebek'te asırlık ağaç yola devrildi: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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