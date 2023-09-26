Bebek'te Kavga Sonucu Ölenlerin Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

Bebek'te Kavga Sonucu Ölenlerin Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Son Güncelleme: 26.09.2023 14:17

Bebek'te meydana gelen kavgada iki kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın şüphelileri adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, ölen kişinin kendilerine küfür ettiğini söyleyerek tartışmanın çıktığını belirtti. Olay, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Bebek'te iki kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından gözaltına alınan 2'si kadın 6 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin, ölen Engin Göregen'i kastederek "Elinde telefonla küfür ediyordu. Bir an göz göze geldik. Bize mi küfür ediyorsun diye sorduğumuzda aramızda tartışma çıktı. Konuşurken bizden biri arkadan tekme atınca bir anda ortalık karıştı" dediği öğrenildi. Bebek sahil yolunda meydana gelen kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANMIŞLARDI

Beşiktaş, Bebek Mahallesi'nde 23 Eylül saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda tekne çalışanları Engin Göregen (24) ile Mazlum Doğan (22), bıçaklı bir grubun saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralanan iki genç kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

2'Sİ KADIN 4 KİŞİ YAKALANMIŞTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra başlatılan çalışmada şüphelilerin olay yerinden binerek kaçtıkları taksiyi tespit etti. Yapılan takip sonucu kimlikleri belirlenen 2'si kadın 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen bir çakı ile geçirildi.

2 tekne çalışanı Bebek'te bıçaklanarak öldürülmüştü! Adliyeye sevk edilen şüpheliden 'küfür' iddiası

OLAYIN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Polis soruşturması sonucunda olay gecesi Engin Göregen ve Mazlum Doğan'ın çalıştıkları tekneden ayrılarak sahilde yürüdükleri, bu sırada Engin Göregen'in telefonla konuştuğu bir arkadaşı ile küfürleştiği tespit edildi. Bu sırada tekne gezisinin ardından Bebek sahilde banklarda oturarak içki içmeye devam eden grubun, "Sen bize mi küfür ediyorsun" diyerek iki kişinin yanına geldiği ve tartışma çıktığı tespit edildi. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinayetin işlendiği belirlendi.

CİNAYET ANINI KAMERALAR ANBEAN KAYDETTİ

Öte yandan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hayatını kaybeden iki gencin, diğer grupla tartıştığı sırada arkadan gelen aynı gruptaki kişinin hızla gelerek tekme attığı ve ortalığın bir anda karıştığı görülüyor. Kavga caddeye de yansıyor.

2 tekne çalışanı Bebek'te bıçaklanarak öldürülmüştü! Adliyeye sevk edilen şüpheliden 'küfür' iddiası

ŞÜPHELİLER "BİZE KÜFÜR ETTİĞİNİ SANDIK"

Poliste ifade veren şüpheliler ise olay sırasında alkollü olduklarını olanları tam olarak hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi. Bağcılar'da yakalanan şüpheliler kavgaya karıştıklarını kabul ederlerken "Elinde telefonla küfür ediyordu. Bir an göz göze geldik. Bize mi küfür ediyorsun diye sorduğumuzda aramızda tartışma çıktı. Konuşurken bizden biri arkadan tekme atınca bir anda ortalık karıştı. Herkes birbirine vuruyordu. Bıçağı tam olarak kimin kullandığını göremedik. Kavga bittikten sonra korkarak oradan kaçtık" dedikleri belirtildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler Mert O.B.(23) Gökay Ö.(23), Hacer G.A.(23) Asayiş Şube Müdürlüğünden, yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan H.E.A.(17), B.K.(17), B.E.L.(17) ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildiler. Basın mensuplarının "Neden öldürdünüz" sorusuna ise şüpheliler "Biz kimseyi öldürmedik" diye cevap verdiler.

Kaynak: DHA

Mazlum Doğan, kavga, Bebek, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bebek'te Kavga Sonucu Ölenlerin Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika


Son Dakika
14:07 Ancelotti ateşi yaktı! Arda Güler, Las Palmas maçıyla sahalara dönüyor
14:05 Acun Ilıcalı, 1100 çalışanını tatile götürdü! Gönüllerince eğlendiler
13:56 Taksi durağında boş bekleyen taksiciler yolcuları araca almadı, vatandaş isyan etti
13:43 Gece kulübü işletmecisi otoparkta infaz edilmişti! Şüpheli cinayet anını canlı olarak yayınlamış
13:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye F-16 resti: ABD'den net bir yanıt bekliyoruz
13:05 Erdoğan'dan ''Zengezur koridoru ne zaman açılacak?'' sorusuna yanıt: Bir an önce açılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz
12:58 Cemal Enginyurt, belediye başkanı olmak istiyor! Hayallerini süsleyen şehri ilan etti
12:53 La Liga Başkanı Tebas, Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olmasını bekliyor
12:37 Kanserle mücadele eden Tanyeli, ilaç fiyatlarına veryansın etti
12:36 Eski karısının kardeşleri tarafından sokak ortasında öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2023 14:30:45. #1.11#
SON DAKİKA: Bebek'te Kavga Sonucu Ölenlerin Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement