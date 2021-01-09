Bebek'te kısıtlama dinlemediler, spor yaptılar - Son Dakika

Bebek'te kısıtlama dinlemediler, spor yaptılar
09.01.2021 11:36
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bebek Sahili'nde sessizlik hakim olurken bazı vatandaşlar kısıtlamaya rağmen sahilde yürüyüş yaptı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bebek Sahili'nde sessizlik hakim olurken bazı vatandaşlar kısıtlamaya rağmen sahilde yürüyüş yaptı.
Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında cuma akşam 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası birçok alan boş kaldı. Pazartesi 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bebek Sahili de boş kaldı. Kısıtlamaya rağmen bazı vatandaşlar, sahilde yürüyüş yapmaya devam etti. Bazı vatandaşlar ise evcil hayvanlarını gezdirdi. - İSTANBUL
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